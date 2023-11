Siparietto social tra la Roma e Rick Karsdorp. Come di consueto dopo una seduta di allenamento a Trigoria, il club giallorosso pubblica su Instagram vari scatti del lavoro dei giallorossi e tra le immagini condivise non c'è quella di Rick Karsdorp. E l'esterno olandese scherza scrivendo tra i commenti al post della Roma: "Io non c'ero?".