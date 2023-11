Instagram, il messaggio di Azmoun ai tifosi: "Sono molto contento di aver segnato il primo gol" (VIDEO)

Sardar Azmoun è stato uno dei protagonisti assoluti del match tra Roma e Lecce, valido per l'undicesima giornata di Serie A e vinto per 2-1 dai giallorossi. Entrato in campo al 73' al posto di Houssem Aouar, il centravanti iraniano ha realizzato la rete del momentaneo 1-1 al minuto 91 con un grande colpo di testa su cross di Nicola Zalewski. Per l'attaccante si tratta del suo primo gol in maglia giallorossa. Al termine del match Azmoun espresso tutta la sua gioia in un videomessaggio pubblicato dall'account della Roma su Instagram: "Ciao, sono molto contento di aver segnato il primo gol", le sue parole.