Instagram, El Shaarawy e la dedica a Donati per la rete in Nazionale: "Un'emozione unica. Questo gol è tutto tuo" (FOTO)

Stephan El Shaarawy, autore della rete del 5-2 dell'Italia contro la Macedonia del Nord, ha pubblicato sul suo account Instagram una serie di foto nelle quali esulta per il gol realizzato con la maglia azzurra sotto la Curva Sud. Le immagini sono accompagnate da una dedica speciale per il suo primo allenatore Dionigio Donati, venuto a mancare lo scorso 13 novembre: "Grande Vittoria, Ritornare al gol in Nazionale all’Olimpico sotto la Sud è stata un’emozione unica. Questo Gol è tutto tuo Donati."