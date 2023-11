Instagram, Di Maria dice addio all'Argentina: "La Copa America sarà la mia ultima competizione" e Dybala: "Resta ancora un po'"

Angel Di Maria dice ufficialmente addio all'Argentina: il classe 88 lo ha comunicato tramite un post sul suo account Instagram: “Per me è arrivata l’ultima partita di qualificazione, non posso esprimere a parole quanto gli appalusi della gente mi abbiano toccato nell’ultimo periodo. Mi sto godendo ogni secondo di quell’affetto e di quello dei miei compagni, i miei amici, senza dei quali questa storia non avrebbe avuto lo stesso significato. L’amore di ognuno di loro mi ha reso quello che sono oggi. La Copa America sarà l’ultima competizione in cui indosserò la maglia dell’Argentina, con tutto il dolore nell’anima e con un nodo alla gola dico addio alla cosa più bella che mi sia capitata nella mia carriera. Grazie tifosi, grazie famiglia, grazie amici e compagni di squadra. continuiamo a fare la storia e questa rimarrà per tutta l’eternità“. Non tardano ad arrivare le risposte dei suoi connazionali. Paulo Dybala, tra i primi a commentare ha scritto: “Sei enorme Fideo“. Leandro Paredes ha invece scritto: “Grazie assolutamente per tutto amico mio, ti amo“. La Joya ha inoltre repostato la foto ed ha scritto: "Resta ancora un po'".