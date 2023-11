Instagram, Blanco annuncia l'uscita del nuovo singolo indossando la maglia home della Roma 1998/1999 (FOTO)

Riccardo Fabbriconi, meglio noto come Blanco, è un grande tifoso della Roma e non ha mai nascosto il suo amore per i colori giallorossi. Tramite un post su Instagram il cantante ha annunciato l'uscita del nuovo singolo "Bruciasse il cielo" nella giornata di venerdì e nella foto pubblicata indossa la splendida maglia home della Roma della stagione 1998/1999 con lo sponsor INA Assitalia e il lupetto di Gratton sulle spalle e sulle maniche.