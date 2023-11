Instagram, Azmoun e la prima da capitano con l'Iran: "Un onore per me"

Il pareggio contro l'Uzbekistan ha portato l'Iran a quota 4 nel girone valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Una notte speciale per il romanista Sardar Azmoun, che per la prima volta ha indossato la fascia da capitano della sua nazionale: "Quando ho iniziato a giocare a football professionalmente, avevo dei grandi sogni. Il primo era indossare la maglia della nazionale, che fortunatamente ho realizzato anni dopo. Partecipare alla Coppa del Mondo e alla Coppa delle Nazioni Asiatiche era l'altro mio obiettivo e questo mi è successo. Contro l'Uzbekistan, ho legato al braccio la preziosa fascia da capitano della nazionale. Un altro onore per me. Sapevo che questa fascia era legata ad alcune persone fantastiche e sono felice di avr visuto questo. Essere capitano non era uno dei miei obiettivi, ma non posso dire di non aver mai sognato di indossarla. Anche se questa fascia mi ha dato maggiori responsabilità, è stata una cosa positiva nella mia carriera. Ne sono felice e ringrazio tutti i giocatori che si sono fidati di me"

