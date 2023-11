Instagram, allenamento per Sanches nel giorno di riposo: "Rischio e avversità" (FOTO)

"Rischio e avversità": è quanto scrive Renato Sanches su Instagram condividendo due immagini, una foto suggestiva del centrocampista di profilo mentre sale le scalette dell'aereo e un'altra mentre si allena anche nel giorno di riposo concesso da Mourinho all'indomani del derby. Il centrocampista portoghese, come il resto della squadra, è atteso domani a Trigoria per la ripresa degli allenamenti senza i giocatori convocati in Nazionale.