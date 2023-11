Instagram, Abraham suona la carica: "Giorno del derby, forza ragazzi!" (FOTO)

C'è enorme attesa nella Capitale per la sfida tra Lazio e Roma, in programma oggi alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Le due squadre, separate da un punto, devono dare una scossa per risalire la classifica e svoltare la stagione. Gli uomini di Mourinho sono chiamati a riscattare la sconfitta di Praga e a fare il tifo per loro ci sarà anche l'infortunato Tammy Abraham, il quale ha suonato la carica sui social: "Giorno del derby, forza ragazzi!", il messaggio del centravanti inglese su Instagram.