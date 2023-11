FOTO - Rotta per Dublino: Dybala 'studia' la mappa su Instagram

Questa sera la Roma proverà a muovere un altro passo verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Europa League. Nel promuovere la sfida contro lo Slavia Praga, Paulo Dybala ha pubblicato su Instagram un video in cui ci sono alcuni momenti dell'ultima sfida che poi vanno a sfociare in un'immagine in cui l'argentino è immortalato con una mappa che segna la rotta da Roma a...Dublino. Sede della prossima finale di Europa League.