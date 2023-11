FOTO - Instagram, Sensi su Campo Testaccio: "Patrimonio della Roma e della città. Nonno è stato uno dei costruttori, papà era presente nel 2000"

Rosella Sensi, ex presidentessa della Roma, ha pubblicato su Instagram un post dedicato a Campo Testaccio, per il quale i lavori di pulizia sono iniziati nella giornata di oggi, alla presenza anche dell'AS Roma. Le sue parole:

"Mio nonno Silvio è stato uno dei costruttori di Campo Testaccio. Papà era presente il 27 novembre del 2000 quando ha contribuito a restituirgli nuova vita donandolo all'AS Testaccio 1968. Lo ricordo emozionatissimo e commosso pronunciare parole d’amore verso quello stadio: “La Roma è nata qui da una spinta popolare che ha voluto il primo presidente della Roma Foschi”. Un impianto storico, un patrimonio della Roma e della città. Negli anni a seguire purtroppo è stato lasciato al degrado e all’abbandono. Tra le cose che più mi hanno fatto male è quando ho saputo che al posto di quella meraviglia di tradizione e romanità qualcuno voleva costruire campi da padel. Tutto il contrario dello spirito popolare che ha contraddistinto per anni quell’impianto. Mi auguro che l’amministrazione capitolina possa dare il giusto lustro a un patrimonio della nostra città che per i romanisti è un monumento.

Grazie a chi oggi con dedizione e passione si è impegnato nei lavori di pulizia e restauro di Campo Testaccio. Che, come dice la canzone, “c’ha tanta gloria”.