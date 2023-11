FOTO - Instagram, il commento di Dybala alla Juventus: "Tanti auguri vecchia signora". C'è anche un messaggio per il Palermo

Anche oggi Paulo Dybala è al centro delle attenzioni social degli appassionati di calcio. Ieri è stato protagonista su tutti i social con la proposta di matrimonio alla sua Oriana, oggi per un commento postato su Instagram sotto una foto pubblicata dalla Juventus per celebrare i 126 anni del club piemontese. Il commento della Joya recita: "Tanti auguri vecchia signora", con tanto di cuori bianconeri. Il messaggio dell'argentino sta ricevendo una pioggia di risposte nostalgiche dei suoi ex tifosi.

Lo stesso aveva fatto, pochi minuti prima, per il Palermo, altra sua ex squadra italiana: "Tanti auguri Palermo".