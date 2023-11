Appassionato di cavalli, Sardar Azmoun ne possiede più di 50 e oggi esulta per il trionfo di 'Gun Guno': l'attaccante iraniano, arrivato in estate alla Roma in prestito dal Bayer Leverkusen, ha condiviso su Instagram un video che ritrae il suo cavallo dopo una corsa vinta. "Winner, winner. Gun Guno": è il commento di Azmoun con tanto di cuore.

Oggi l'attaccante non sarà a disposizione di José Mourinho in Europa League contro lo Slavia Praga poiché non è presente in lista Uefa.