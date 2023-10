X, Llorente: "Frustrazione per non raccogliere punti dopo il grande lavoro della squadra"

"Frustrazione per non aver ottenuto punti dopo il grande lavoro di tutta la squadra", questo il messaggio che Diego Llorente affida ai suoi canali social. Il difensore spagnolo, all'indomani della sconfitta in casa dell'Inter per 1-0, commenta così la gara di San Siro decisa dal gol di Thuram.

Frustrazione per non aver ottenuto punti dopo il grande lavoro di tutta la squadra. Frustrados por no haber conseguido ningún punto tras el gran trabajo de todo el equipo. ???? ????! pic.twitter.com/ywNNF52v3A — Diego Llorente (@diego_2llorente) October 30, 2023