VIDEO - Twitter: la Roma ricorda il primo gol in giallorosso di Paredes (VIDEO)

Domani sera alle 18:00 si giocherà Cagliari-Roma valevole per l'ottava giornata di campionato e per Leandro Paredes non sarà una partita come le altre. Nel precedente dell'8 febbraio 2015 infatti il centrocampista argentino riuscì a trovare la gioia del primo gol con la maglia giallorossa, risultato poi decisivo per l'1-2 finale insieme alla rete nel primo tempo di Adem Ljajic. La Roma ha quindi deciso di postare su Twitter un video ricordo di questa prima marcatura.