Francesco Totti ancora una volta protagonista di uno spot. La leggenda giallorossa appare in una pubblicità insieme a Fabio Rovazzi, noto personaggio televisivo, in cui i due protagonisti giocano a Padel. La battuta dell'ex numero 10 della Roma, che nel video surclassa il suo avversario: "Fenomeno? Ma no, me lo hai insegnato te: ho solo dormito meglio".