VIDEO - Paredes tra i sorrisi in aeroporto a Buenos Aires: il centrocampista di rientro a Roma

Impiegato per pochi minuti contro il Paraguay e in panchina con il Perù, termina anche la parentesi Nazionale per Leandro Paredes che torna a Roma per mettersi a disposizione di José Mourinho: il prossimo impegno dei giallorossi è in programma domenica contro il Monza all'Olimpico nella sfida valida per la nona giornata di campionato.

Il centrocampista giallorosso è stato intercettato dai cronisti all'aeroporto internazionale di Ezeiza mentre è in partenza per tornare a Roma: sorrisi e saluti veloci per Paredes, che non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni.