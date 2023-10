VIDEO - Gol ed entusiasmo in allenamento: Lukaku scalda i motori con il Belgio

Romelu Lukaku è stato convocato dalla nazionale del Belgio in occasione delle sfide contro Austria e Svezia, gare che si terranno il 13 e il 16 ottobre e che saranno valevoli per le qualificazioni ai campionati europei del 2024. Proprio l'attaccante della Roma ha voluto pubblicare sul proprio profilo Instagram un video che lo ritrae mentre si allena e prepara i movimenti da fare in vista degli incontri a cui prenderà parte nei prossimi giorni.