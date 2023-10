Dopo una stagione negativa con zero gol in campionato Andrea Belotti sta ritrovando continuità di gol e prestazioni (tre in campionato e due in Europa League). Al termine dell'ultima sfida di campionato contro il Cagliari il Gallo ha lanciato la propria maglia ai tifosi giallorossi presenti nel settore ospiti, ricevendo in cambio applausi e incitamento.