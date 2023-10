Twitter, la Roma ricorda il primo gol di Di Bartolomei in giallorosso: "50 anni fa" (VIDEO)

Il 7 ottobre di 50 anni fa Agostino Di Bartolomei realizzò la sua prima rete in maglia giallorossa. La leggenda del club mise a segno il suo primo gol in un Roma-Bologna del 1973, che terminò con il punteggio di 2-1 per i capitolini: "Con il suo carattere, con il suo amore, con i suoi gol, ha attraversato intere generazioni di romanisti. Il 7 ottobre di 50 anni fa, Agostino Di Bartolomei segnava la sua prima rete in giallorosso", il commento della Roma su Twitter.





Con il suo carattere, con il suo amore, con i suoi gol, ha attraversato intere generazioni di romanisti ?❤️ Il 7 ottobre di 50 anni fa, Agostino Di Bartolomei segnava la sua prima rete in giallorosso#ASRoma pic.twitter.com/f4NamNc5ZV — AS Roma (@OfficialASRoma) October 7, 2023