Social, gli auguri della Roma per i 31 anni di El Shaarawy (FOTO e VIDEO)

Oggi Stephan El Shaarawy compie 31 anni. Il modo migliore per festeggiare l'ha trovato nella gara di ieri, pur mancando nel gol per colpa di uno sfortunato tiro terminato sulla traversa, risultato decisivo per la vittoria contro lo Slavia Praga. Il 'Faraone' ha ricevuto gli auguri via social del club che in un post ha scritto "Buon compleanno, Stephan!".