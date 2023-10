"Buon compleanno, Tammy Abraham!" così la Roma sui propri social rivolge un pensiero all'attaccante nel giorno del suo 26esimo compleanno. Il numero 9 giallorosso, alle prese col serio infortunio al ginocchio riportato nell'ultima gara della scorsa stagione, ha segnato 25 gol in 75 presenze in Serie A per una media esatta di un gol ogni 3 partite.