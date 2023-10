Vittoria importante per la Roma contro lo Slavia Praga, che avvicina sensibilmente i giallorossi verso la qualificazione. Dopo la gara, tramite i social del club, Gianluca Mancini ha ringraziato tutti i tifosi: "Ciao a tutti. Grazie per stasera, è stata una bellissima sensazione sentirvi tifare per 95 minuti. Un abbraccio grande"