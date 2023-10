Instagram, Ndicka dopo la vittoria contro il Frosinone: "Siamo la Roma! +3" (FOTO)

Dopo il pareggio contro il Torino e la sconfitta contro il Genoa la Roma è tornata a vincere e nella serata di ieri ha battuto 2-0 il Frosinone nel match valido per la settima giornata di Serie A. I giallorossi hanno conquistato tre punti fondamentali grazie alle reti di Romelu Lukaku e Lorenzo Pellegrini e sono saliti all'undicesimo posto in classifica a quota 8 punti. José Mourinho ha dovuto fare i conti con numerose assenze a causa degli infortuni, motivo per cui in difesa ha continuato a dare fiducia a Evan Ndicka, arrivato questa estate a parametro zero. "Siamo la Roma! +3", l'esultanza del difensore centrale ivoriano su Instagram.