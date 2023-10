Instagram, Mancini dopo la vittoria contro Malta: "Insieme, da squadra. Avanti Italia" (FOTO)

Luciano Spalletti ha continuato a dare fiducia a Gianluca Mancini schierandolo titolare contro Malta e lasciandolo in campo per tutto il match. L'Italia ha vinto 4-0 e si è portata al secondo posto in classifica nel Gruppo C, valido per le qualificazioni a EURO2024. "Insieme. Da squadra. Avanti Italia. Grazie Bari per l’accoglienza", il commento del difensore centrale della Roma su Instagram la termine della partita.