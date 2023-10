Out domani contro l'Inter, ma Paulo Dybala si allena anche a casa. L'argentino non sarà presente a San Siro e non sarà a disposizione di José Mourinho, ma questo non gli impedisce di continuare a lavorare per recuperare in vista del ritorno in campo. Il numero 21 ha pubblicato su Instagram alcuni scatti che lo ritraggono mentre si allena nella propria palestra di casa.