Instagram: Drogba, Mikel e Kalou di nuovo insieme. Mourinho: "Manca papà! Voi ricchi potete godervi le vacanze" (FOTO e VIDEO)

Didier Drogba, John Obi Mikel e Salomon Kalou si sono rincontrati per un pranzo e hanno condiviso sui social video e foto di questa reunion. Le tre leggende del Chelsea sono unite da un grande legame sin dai tempi dell'esperienza nel club londinese e uno dei loro allenatori è stato proprio José Mourinho. Lo Special One, rimasto in buonissimi rapporti con tutti loro, ha lasciato un simpatico commento su Instagram sotto gli scatti pubblicati da Mikel: "Manca papà! Voi ragazzi ricchi potete godervi le vacanze".

