Instagram, Conte: "Mi accostano a grandi club, ma ora voglio stare fermo e godermi la famiglia" (FOTO)

Nelle ultime settimane Antonio Conte è stato accostato al Napoli per sostituire Rudi Garcia, visto l'avvio di stagione in salita dei partenopei, alla Roma in caso di mancata conferma di José Mourinho. L'ex tecnico della Juventus e della nazionale italiana ha smentito sul proprio profilo Instagram le voci che lo vedrebbero su una panchina nei prossimi mesi: "Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a club importanti, ma ribadisco che per adesso c'è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia".