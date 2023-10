FOTO - Trigoria: un tifoso omaggia El Shaarawy, Spinazzola e D'Alessio con dei ritratti. Il classe 2004 gli regala la maglia

Un tifoso giallorosso ha voluto omaggiare Stephan El Shaarawy, Leonardo Spinazzola e Francesco D'Alessio con degli splendidi ritratti. L'artista, noto con le pseudonimo Done_art10, ha consegnato loro i quadri all'esterno del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. I giocatori hanno quindi scattato alcuni selfie con il tifoso e D'Alessio, per ringraziarlo, gli ha regalato anche la maglia. "Oggi giornata piena. Ho avuto il piacere di conoscere e consegnare i miei quadri a D'Alessio, El Shaarawy e Spinazzola. Grazie mille per la disponibilità e la gentilezza e a D’Alessio per la maglia. E ancora tanti auguri Zio", il messaggio del tifoso su Instagram.

(foto account Instagram Done_art10)