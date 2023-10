FOTO - Niente riposo per Dybala: si allena a casa per recuperare dall'infortunio

Weekend di riposo per la Roma che tornerà ad allenarsi agli ordini di José Mourinho lunedì in vista della gara contro il Monza, nona giornata di campionato in programma domenica 22 ottobre all'Olimpico. Niente riposo, però, per Paulo Dybala che continua a lavorare per recuperare dall'infortunio accusato in occasione della sfida contro il Cagliari: la Joya ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che lo ritraggono mentre lavora in palestra a casa.