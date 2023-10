Festa in campo e fuori per la Roma. Il giovane Ricky Solbes, acquistato dalla Roma in estate per rinforzare le giovanili, ha pubblicato su Instagram uno scatto insieme a Leandro Paredes, fra i protagonisti di Roma-Servette. La foto mostra il numero 16 dopo aver donato la maglia a Solbes: "Notte di coppa! Pazzesco! Grazie genio!".