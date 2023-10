Il 5 ottobre 2023 per Francesco D'Alessio non è stato un giorno come un altro. Il giovane giocatore della Roma Primavera infatti ha trovato la gioia dell'esordio in prima squadra nella vittoria per 4-0 contro il Servette ai gironi di Europa League. Il giocatore ha deciso quindi di ricordare questo momento tatuandosi sulla gamba il logo della competizione e la data scritta in numeri romani, pubblicando poi la foto su una storia del proprio profilo Instagram.