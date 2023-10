FOTO - Instagram, D'Alessio commenta l'esordio: "Finalmente il giorno più atteso nella mia vita. Fatico a trovare le parole"

Francesco D'Alessio è l'ultimo dei giovani ragazzi del vivaio ad essere lanciato da José Mourinho. Ieri il Primavera è entrato verso il finale del match contro il Servette e su Instagram ha festeggiato l'esordio con un lungo post:

"È finalmente arrivato il giorno che più ho atteso nella mia vita, il coronamento di un sogno: l’esordio con la mia Roma. Faccio fatica a trovare le parole, chi mi conosce sa cosa significhi questo giorno per me. Spero che questo sìa solo il primo passo verso obiettivi sempre più importanti. Ci tengo inoltre a ringraziare la mia famiglia, la società e la Football Service, che non hanno mai smesso di credere in me. SEMPRE FORZA ROMA".