Aldair: "Non credo che Marcos Leonardo vestirà la maglia della Roma" (VIDEO)

Lo storico difensore della Roma Pluto Aldair ha parlato sul profilo Instagram di Giuseppe Falcao, figlio di un altro grande giocatore come Paulo Roberto. Il brasiliano si è espresso sul possibile arrivo di Marcos Leonardo in giallorosso, dopo le tante voci nel calciomercato estivo che lo vedevano vicino all'approdo nella capitale: "Non credo che Marcos vestirà la maglia della Roma. È molto forte e se ne parlava tanto quest'estate. Io spero che il ragazzo arrivi ma non ci credo".