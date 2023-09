VIDEO - Una giornalista chiede a Mourinho di parlare in romeno: ecco la battuta di José e le risate dei presenti

Siparietto tutto da ridere quello fra José Mourinho e una giornalista romena al termine della conferenza relativa al match di Europa League contro lo Sheriff. Un botta e risposta che si è concluso fra le tante risate dei presenti, tecnico portoghese compreso. Ecco lo scambio:

"Per favore, può dire qualcosa in romeno?"

"In romeno? Ma non so parlare in romeno (sorride, ndr)"

"Solo una parola per la nostra federazione, ci servono due parole"

"Conosco una sola parola in romeno"

"Quale?"

"Becali".