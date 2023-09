VIDEO - Sheriff-Roma, Mourinho si ferma a firmare autografi in tribuna: "Persone molto belle"

Simpatico siparietto per José Mourinho in tribuna allo stadio Sheriff, dove ha scontato la prima delle quattro giornate di squalifica dell'UEFA in merito alle sue parole dopo la finale di Europa League contro il Siviglia. Il portoghese si è messo a firmare tantissimi autografi ai tifosi presenti, postando poi un video su Instagram per ringraziarli: "Persone molto belle".

? "Very Nice People"

In tribuna per scontare la prima delle quattro giornate di squalifica, #Mourinho si è messo a firmare autografi ai presenti ?#SheriffRoma #ASRoma pic.twitter.com/92jsZ3dsDN — laroma24.it (@LAROMA24) September 21, 2023