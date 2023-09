VIDEO - Roma Femminile, Aigbogun: "Il mio idolo è Drogba"

Arrivata in estate dopo l'esperienza di cinque anni al Paris Fc, Eseosa Aigbogun è una dei nuovi rinforzi a disposizione di Spugna. L'account X della Roma Femminile ha pubblicato un breve video con domande e risposte alla nuova arrivata. Ecco qualche curiosità su Aigbogun:

"Il mio soprannome? Ese. Idolo calcistico? Didier Drogba. Serie tv preferita? Nessuna, non ne ho. Cibo preferito? Pounded yam. Trofei in altri sport? Mi piacerebbe fare MMA, forse UFC o qualcosa di simile. Canzone preferita? Angel - Little Simz".