VIDEO - La Roma ricorda il gol di El Shaarawy contro l'Empoli nel 2019

In vista della sfida di domenica sera in casa contro l'Empoli, la Roma ha deciso di ricordare sul proprio profilo X un gol spettacolare di El Shaarawy proprio contro la squadra toscana. La partita era Roma-Empoli 2-1 dell'11 marzo 2019, la prima con Claudio Ranieri in panchina dopo l'esonero in settimana di Eusebio Di Francesco. Il Faraone sbloccò la gara con un tiro potentissimo dai 20 metri, poi Schick con un colpo di testa portò il risultato sul 2-0. Per l'Empoli non bastò un autogol di Florenzi.