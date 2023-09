Twitter, Friedkin Group: "In bocca al lupo alla Roma Femminile per l'inizio del campionato" (FOTO)

Domani alle ore 15 la Roma Femminile esordirà in campionato e affronterà il Milan in trasferta. Le giallorosse avranno il compito di difendere lo Scudetto vinto nella passata stagione e alla vigilia della prima partita è arrivato il messaggio di incoraggiamento del Friedkin Group su Twitter: "Le giallorosse sono pronte a difendere il titolo. In bocca al lupo alla Roma Femminile che questo fine settimana inizierà la stagione di Serie A 2023-24".

The Giallorossi are ready to defend the crown. Good luck to the @ASRomaWomen as they kick off the 2023-24 Serie A campaign this weekend. pic.twitter.com/2VfVoxlhZf

— The Friedkin Group (@friedkingroup) September 16, 2023