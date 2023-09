Instagram, Zalewski post Sheriff: "Inizia con 3 punti il cammino europeo, testa alla prossima" (FOTO)

"Inizia con 3 punti il nostro cammino europeo. Daje Roma. Subito testa alla prossima": con questo messaggio affidato ad Instagram Nicola Zalewski esulta dopo la vittoria per 2-1 in casa dello Sheriff Tiraspol nella prima giornata del girone G di Europa League. Dopo l'autogol di Kiki che sblocca il risultato in favore dei giallorossi e il pareggio di Tovar, decide la sfida un gol di Lukaku al 65'.