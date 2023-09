Instagram, Llorente: "Continuiamo a lavorare e migliorare" (FOTO)

"Una grande vittoria e la porta inviolata. Continuiamo a lavorare e a migliorare. Grazie ai tifosi per la grande atmosfera dell'Olimpico!", questo il messaggio postato da Diego Llorente su Instagram all'indomani della netta vittoria della Roma sull'Empoli. Il difensore spagnolo, tornato in prestito dal Leeds dopo i 6 mesi della scorsa stagione, ha giocato al centro della difesa, in quella che solitamente è la posizione occupata da Smalling.