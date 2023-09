Instagram, il supporto di Azmoun per i compagni in vista dell'esordio europeo: "Buona fortuna ragazzi" (FOTO)

Acquistato in estate per rinforzare il reparto offensivo, Sardar Azmoun non è stato inserito nella lista UEFA e non potrà quindi partecipare alla fase ai gironi di Europa League della Roma. L'attaccante iraniano non ha comunque voluto far mancare il suo supporto, postando su Instagram alcune foto dell'ultimo allenamento con una descrizione rivolta ai suoi compagni di squadra che a breve sfideranno lo Sheriff in trasferta: "Buona fortuna ragazzi".