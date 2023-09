Instagram, Dybala con Lukaku, Paredes e Sanches: "Pronti" (FOTO)

"Pronti per quello che verrà": lo scrive Paulo Dybala su Instagram condividendo uno scatto che lo ritrae con Lukaku, Paredes e Renato Sanches nel corso della seduta odierna a Trigoria. L'argentino, tornato ad allenarsi in gruppo dopo lo stop muscolare che lo aveva costretto a saltare la sfida col Milan, domenica sera contro l'Empoli potrebbe giocare in coppia in attacco per la prima volta con Lukaku.