Instagram, Azmoun fa il tifo per il recupero di Abraham (VIDEO)

Azmoun ha fatto il suo debutto nell'ultima sfida contro l'Empoli, Tammy Abraham dovrà invece aspettare ancora per tornare in campo dopo l'infortunio subito nel finale della passata stagione. Eppure il nuovo attaccante arrivato in prestito dal Bayer Leverkusen fa il tifo per il rientro in campo del collega inglese, come conferma la storia Instagram pubblicata.

Si vede infatti Abraham lavorare nella piscina di Trigoria, con Azmoun che aggiunge le emoticon come a spronare l'inglese nella sua riabilitazione.