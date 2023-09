FOTO e VIDEO - Lukaku innamorato della terza maglia: "Bella"

"Bella oh... damn": così reagisce Romelu Lukaku indossando per la prima volta la terza divisa della Roma, presentata ieri dal club giallorosso. La maglia nera con le iconiche strisce dell'Adidas di color giallo, arancione e rosso sulle spalle, presenta sul davanti il Lupetto di Gratton. La Roma mostra su Twitter il momento in cui l'attaccante belga, arrivato in estate dal Chelsea, la indossa e sorride mostrando approvazione: