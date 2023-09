Mentre la Roma è impegnata alle 18.45 in casa dello Sheriff Tiraspol nella prima giornata della fase a gironi di Europa League, Marash Kumbulla continua a lavorare al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per recuperare dall'infortunio al ginocchio. Il difensore classe 2000 ha condiviso su Instagram un video che lo ritrae mentre lavora in piscina.