FOTO - Domenica di relax per Azmoun: l'attaccante all'Ippodromo Capannelle

Sardar Azmoun si gode una domenica in relax prima della ripresa dei lavori a Trigoria in vista della sfida di campionato contro l'Empoli, in programma domenica sera allo Stadio Olimpico. L'attaccante, arrivato alla Roma durante la finestra estiva di calciomercato in prestito dal Bayer Leverkusen, ha fatto tappa all'Ippodromo Capannelle, come documenta anche il profilo Instagram dell'ippodromo.

Di scena sulla pista dell’impianto capitolino i purosangue arabi dello “HH Sheikh bin Zayed Al Mahyan’s Racing Festival”, la kermesse dello sceicco Mansour, vicepresidente, vice Primo Ministro e Ministro della Corte Presidenziale degli Emirati Arabi Uniti nonché proprietario del Manchester City.

A margine dell'evento Azmoun ha rilasciato qualche dichiarazione, come riporta il sito sportivo: “Sono un grande appassionato di cavalli. Il mio paese è famoso per le corse, mio nonno, poi mio padre e mio zio, tutti grandi amanti dell’ippica e adesso io mi ritrovo proprietario di 52 cavalli in Iran e in Australia. Oggi sono molto contento di essere qui, ho scoperto questo meraviglioso posto che è l’Ippodromo Capannelle e non vedo l’ora di venire a vivere la meravigliosa atmosfera del Derby. Io sicuramente ci sarò. Adesso il prossimo obiettivo potrebbe essere possedere un cavallo anche qui in Italia. E se dovessi restare a giocare nella Roma, chissà…”.

