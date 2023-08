VIDEO - Twitter, il messaggio di Paredes: "Non vedo l'ora di ricominciare, daje Roma"

Leandro Paredes è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma e ha firmato un contratto fino al 2025. Ecco le sue prime parole dopo il ritorno in giallorosso: "Poco più di sei anni fa ho vissuto le mie ultime emozioni in giallorosso in una giornata indimenticabile. E' passato del tempo, anni in cui ho affrontato e vinto tante sfide. Ora non vedo l'ora di ricominciare, con una maglia unica e speciale (la 16 di De Rossi, ndr). Daje Roma".