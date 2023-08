Primo compleanno in giallorosso per Renato Sanches che oggi compie 26 anni. Come di consueto, sui social la Roma ha fatto gli auguri al centrocampista arrivato in prestito dal Psg. L'accordo è sulla base del prestito, pagato un milione, e prevede un diritto di riscatto che varia in base al numero di presenze che il portoghese raggiungerà nella capitale.