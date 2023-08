TikTok, Tahirovic: "Il giocatore più sottovalutato di sempre? Matic" (VIDEO)

Benjamin Tahirovic ha lasciato la Roma in questa finestra di calciomercato e si è trasferito a titolo definitivo all'Ajax. Il centrocampista bosniaco è cresciuto molto nel periodo di permanenza nella Capitale e, una volta salito in prima squadra, ha stretto un bellissimo rapporto con Nemanja Matic. Tahirovic ammira molto il calciatore serbo e lo ha dimostrato anche in un video pubblicato dall'Ajax su TikTok. Alla domanda "Chi è il calciatore più sottovalutato di sempre?", il classe 2003 non ci ha pensato due volte e ha subito risposto "Nemanja Matic".