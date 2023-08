Mondiale Femminile, la Spagna vola in finale. I complimenti di Llorente su Instagram: "Congratulazioni, spero possiate tornare a casa con il titolo" (FOTO)

Giornata storica per la Spagna Femminile. Le Furie Rosse hanno battuto la Svezia per 2-1 e hanno conquistato l'accesso alla finale del Mondiale, dove se la vedranno contro la vincente di Australia-Inghilterra. Diego Llorente ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia in cui si complimenta con le ragazze per l'impresa: "Congratulazioni, spero che possiate tornare in Spagna con il titolo", il messaggio del difensore centrale spagnolo della Roma.